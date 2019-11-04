دعوات للإضراب العام في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت

تتواصل الاحتجاجات في لبنان، وسط دعوات من جانب المتظاهرين لإضراب عام للضغط على النخب السياسية.

وواصل المحتجون قطع الطرق في عدد من المناطق، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن شخصا أصيب من جراء إطلاق قوات الجيش الرصاص المطاطي، إثر تدافع مع محتجين في بيروت خلال محاولة لفتح أحد الطرق، وشهد لبنان أمس احتجاجات موالية للرئيس ميشال عون وأخرى مناهضة للحكومة.

وتظاهر الآلاف قرب القصر الرئاسي في بعبدا ببيروت دعما لعون، في أول حشد من نوعه منذ انطلاق موجة الاحتجاجات.

Advertisements

وقدم رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري استقالته الأسبوع الماضي على وقع الاحتجاجات الشعبية، إلا أن المحتجين يواصلون الضغط لتحقيق بقية المطالب، ومن بينها محاربة الفساد وتشكيل حكومة تكنوقراط.

من جهته أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، وقال: لدى استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، «إن من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين».

ولفت إلى أن التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات.

وأكد على أن الاصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها، مشددا على أن دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الإصلاحات.

وأشار الرئيس عون إلى أن النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها، مشيرا إلى أنه لا بد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات، من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة.