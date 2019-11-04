تركيا تلوح بترحيل الدواعش إلى بلدانهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده سترحل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول أمس «سنرسل عناصر داعش المحتجزين لدينا إلى بلدانهم سواء أسقطت الجنسية عنهم أم لا». وكشف عن أنه يوجد 1200 عنصر من داعش موقوفون في السجون التركية، وأشار إلى إلقاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق تركيا لما أسمته عملية «نبع السلام» شرق الفرات في سوريا في التاسع من أكتوبر الماضي.



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