حلفاء ترمب يكثفون جهودهم لكشف مسرب المكالمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد بعض النواب الجمهوريين رغبتهم في الكشف عن مسرب مكالمة أوكرانيا الذي تسببت شكواه في بدء التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترمب واتهامه بالتقصير ويكثفون من دراسة المقالات الواردة في وسائل الإعلام المحافظة للتأكيد على نظريات هوية هذا الشخص.
وأشارت وكالة أنباء بلومبيرج إلى أنه في الأيام الأخيرة، حدد العديد من الجمهوريين المحافظين اسم شخص يتكهنون بأنه هو مسرب المكالمة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من وسائل الإعلام أفادت بأن مسرب المكالمة هو ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية.
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