الإفراج عن ابنة نواز شريف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد قضت محكمة باكستانية أمس، بالإفراج عن ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف وخليفته السياسية، بعد احتجازها أغسطس الماضي لاتهامها بالفساد. وقال المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية عطاء الله تارار للصحفيين في مدينة لاهور بشرق البلاد «محكمة لاهور العليا قبلت بطلب الإفراج بكفالة عن مريم نواز»، وقبلت المحكمة الإفراج عنها بكفالة، ومنعتها من مغادرة البلاد.



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