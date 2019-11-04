ميليشيات الحوثي تفجر جسرا يربط صنعاء بعدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد جبهات مريس وقعطبة والزيلة والعود بمحافظة الضالع جنوبا معارك عنيفة بين القوات اليمنية المشتركة، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وسط تقدم ميداني للقوات المشتركة، ولجأت ميليشيات الحوثي إلى تفجير الجسور المحاذية لمدينة دمت بالضالع، واختطاف الوجاهات القبلية بمنطقة العود التابعة لمحافظة إب، والمحاذية للضالع جنوبا وفرضت التجنيد الإجباري على أبناء المنطقة.

وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي استحدثت عددا من النقاط العسكرية في معظم الطرق الريفية برأس مخلاف «العود»، بينها طرق «ذودان، الغيظة، المحل، سوق الخميس... وغيرها».

وكثفت الميليشيات نزولها الميداني لعملية حشد مقاتلين تحت إشراف المشرف الأمني بالعود المدعو «أبومصطفى» وقيادات حوثية أخرى، وفجرت الميليشيات الحوثية جسرا للسيارات على طريق ”دمت – مريس“ بمنطقة الزيلة شمال منطقة مريس في الطريق الذي يربط بين منطقة مريس ودمت ويمثل خطا رابطا بين صنعاء وعدن“في محافظة الضالع، بهدف إعاقة أي تقدم للقوات المشتركة باتجاه مدينة ”دمت“ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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ويعد جسر الزيلة واحدا من أكبر الجسور في منطقة ”مريس“، ويصل طوله إلى 30 مترا، ويأتي تفجيره بعد تفجير الجسور في الطريق الرابط بين مدينة دمت ومريس من جهة المناطق الجنوبية خوفا من تقدم مفاجئ للقوات المشتركة.

ويأتي تفجير الجسر الجديد بعد يوم واحد من إسقاط القوات المشتركة طائرة تجسس تتبع الميليشيات الحوثية في منطقة مريس التابعة لمحافظة الضالع، والتي يسيطر على أجزاء واسعة منها الجيش الوطني والقوات المشتركة.

وفي مسار المعارك على الأرض، تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على يد القوات الجنوبية المشتركة، خلال المحاولات المستميتة لمقاتلي ميليشيات الحوثي استعادة السيطرة على مدينة الفاخر والتي حررتها القوات المشتركة، الأسبوع الفائت، بعد قتال عنيف استمر لعدة أيام.

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