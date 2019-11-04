11 دقيقة تجمع زعيمي كوريا واليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك

أجرى كل من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «محادثة» قصيرة وجها لوجه في بانكوك أمس، حسبما ذكرت متحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي، وأعرب الجانبان عن أملهما في حل القضايا الثنائية المعلقة من خلال الحوار.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن المتحدثة تشيونج وا داي قولها إن الزعيمين جلسا معا لمدة 11 دقيقة على هامش اجتماع قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة التايلاندية.

وأشارت أن مون وآبي عقدا الاجتماع المنفصل في مزاج «ودي وجاد للغاية» وأكدا على أهمية العلاقات بين سول وطوكيو و»مبدأ» حل القضايا الثنائية المعلقة من خلال الحوار.