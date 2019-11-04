السفارة الروسية: بدء بناء الوحدة الثانية من محطة "بوشهر" في 10 الحالي

كشف مصدر في السفارة الروسية لدى طهران، لوكالة "سبوتنيك"، عن "بناء الوحدة الثانية من محطة "بوشهر" النووية الإيرانية سينطلق في 10 تشرين الثاني الحالي"، مشيرًا الى أنه "ستتم المراسم الرسمية لصب الخرسانة في التاريخ المذكور".
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي قد أعلن في وقت سابق عن أن عمليات صب الخرسانة ستبدأ الأسبوع المقبل في الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية.
وفي تشرين الثاني 2014، وقعت موسكو وطهران عقدا لبناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية، وذلك في إطار مشروع "بوشهر-2"، الذي جرت مراسم إطلاقه في 10 أيلول 2016، والذي تشرف على إنجازه الوكالة الفدرالية الروسية للطاقة الذرية (روس آتوم)، على أن تشكل طاقة الوحدتين الجديدتين الإجمالية 2.1 ألف ميغاواط.
ومن المخطط إنجاز الوحدة الثانية في العام 2024 والثالثة في العام 2026.
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