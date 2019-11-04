السفارة الروسية: بدء بناء الوحدة الثانية من محطة "بوشهر" في 10 الحالي

كشف مصدر في ​السفارة الروسية​ لدى ​طهران​، لوكالة "​سبوتنيك​"، عن "بناء الوحدة الثانية من محطة "بوشهر" النووية ال​إيران​ية سينطلق في 10 تشرين الثاني الحالي"، مشيرًا الى أنه "ستتم المراسم الرسمية لصب الخرسانة في التاريخ المذكور".

وكان رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ في إيران ​علي أكبر صالحي​ قد أعلن في وقت سابق عن أن عمليات صب الخرسانة ستبدأ الأسبوع المقبل في الوحدتين الثانية والثالثة ب​محطة بوشهر​ النووية.

وفي تشرين الثاني 2014، وقعت ​موسكو​ وطهران عقدا لبناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية، وذلك في إطار مشروع "بوشهر-2"، الذي جرت مراسم إطلاقه في 10 أيلول 2016، والذي تشرف على إنجازه الوكالة ​الفدرالية​ الروسية للطاقة الذرية (روس آتوم)، على أن تشكل طاقة الوحدتين الجديدتين الإجمالية 2.1 ألف ميغاواط.

ومن المخطط إنجاز الوحدة الثانية في العام 2024 والثالثة في العام 2026.

