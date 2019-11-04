حمدوك يتعهد بتوفيق أوضاع النازحين من دارفور

أكد رئيس ​الحكومة​ ​السوداني​ة، ​عبد الله حمدوك​ أن "الحكومة لن يهدأ لها بال حتى تقوم بتوفيق أوضاع ​النازحين​ واللاجئين من إقليم ​دارفور​ بالعودة طواعية إلى منازلهم أو توطينهم خيث يشاؤون مع توفير سبل الاستقرار الكاملة لهم"، معرباً عن "حرص الحكومة الانتقالية علي تحقيق ​السلام​، وهو أولى ٲولوياتها، مع ضرورة مشاركة الجميع في بنائه".

وشدد على "سعي الحكومة لمعالجة الٲزمة الاقتصادية، التي يعاني منها الشعب السوداني، والناتجة عن تراكم السياسات الخاطئة للنظام السابق".