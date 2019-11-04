حمدوك يتعهد بتوفيق أوضاع النازحين من دارفور

أكد رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك أن "الحكومة لن يهدأ لها بال حتى تقوم بتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين من إقليم دارفور بالعودة طواعية إلى منازلهم أو توطينهم خيث يشاؤون مع توفير سبل الاستقرار الكاملة لهم"، معرباً عن "حرص الحكومة الانتقالية علي تحقيق السلام، وهو أولى ٲولوياتها، مع ضرورة مشاركة الجميع في بنائه".
وشدد على "سعي الحكومة لمعالجة الٲزمة الاقتصادية، التي يعاني منها الشعب السوداني، والناتجة عن تراكم السياسات الخاطئة للنظام السابق".
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