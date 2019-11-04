السلطات الروسية تنفي حريق قاعدة جوية روسية في أرمينيا

أكد المكتب الصحفي التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، وقوع حريق على أراضي مطار "إيربوني" في ​أرمينيا​، لكنه لم يحدث في موقع ​القاعدة​ الجوية الروسية.

وأشار المكتب الى أن "الحريق على أراضي مطار إيربوني، بجمهورية أرمينيا، لم يحدث في موقع القاعدة الجوية الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية"، لافتاً الى أن "القاعدة الجوية الروسية في مطار "إيربوني" الأرميني تعمل بشكل طبيعي".

وكان أعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة الطوارئ في أرمينيا أن "النار اشتعلت في سقف الحظيرة في مطار يريفان "إيربوني"، حيث توجد قاعدة جوية روسية والتي تحمل الاسم نفسه".

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