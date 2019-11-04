قالن: "نبع السلام" قضت إلى حد كبير على أهداف تأسيس دولة إرهابية بشمال سوريا

أكد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ خلال ​مؤتمر​ صحفي بشأن تطورات العملية التركية في شمال ​سوريا​ أنه "على الجميع أن يكونوا حذرين للغاية حيال أنشطة الدعاية السوداء التي تهدف المساس بالنجاح الذي أحرزته عملية "نبع السلام"، مشيراً إلى أن "عملية "نبع السلام" قضت إلى حد كبير على أهداف تأسيس دولة إرهابية على امتداد الممر "الإرهابي" بشمال سوريا"، مضيفاً "هناك حملات تستهدف ​تركيا​ بعد انطلاق عملية "نبع السلام" في ​الشمال​ السوري".

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