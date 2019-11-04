مكتب نتانياهو: الأردن سيعيد سفيره إلى إسرائيل بعد أيام قليلة

أعلن مكتب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​ أن "السلطات ​الأردن​ية ستعيد سفير المملكة إلى إسرائيل خلال أيام قليلة بعد إطلاق ​تل أبيب​ سراح مواطنين اثنين معتقلين من الأردن"، مشيراً إلى أنه "سيعيد الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الاثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية ​الأجهزة الأمنية الأردنية​".

وأوضح أن "رئيس "​الشاباك​" اتفق مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالإفراج عن المواطنين الأردنين الاثنين"، مشيراً إلى أن "​اسرائيل​ تعتبر علاقاتها مع الأردن حجر الأساس في استقرار ​الشرق الأوسط​ وهي ستواصل العمل على صون أمن المنطقة".