السيد: مبروك للبنان لنادي العهد بطلا لكأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

أكّد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "في عتمة ​الفساد​ الرسمي للدولة، ثمّة شموع ​لبنان​ية تُبْدِع في الخارج بمجالات مختلفة لتُثبت أنّ في هذا البلد كفاءات شبابيّة لا تشبه حكّامه لا من قريب ولا من بعيد، وللمناسبة: مبروك للبنان، لنادي العهد بطلاً لكأس الإتحاد الآسيوي ل​كرة القدم​، للاعبيه ومدربيه وإدارييه وجمهوره وداعميه".

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