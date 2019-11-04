حسن مراد: أخطر ما يهدد التنوع هو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية

اعتبر وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أخطر ما يهدد التنوع، هو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، هذا يدفعنا للتمسك بوحدتنا الوطنية بعيداً عن التعصب وإن الطريق الأنسب لحماية ​لبنان​ هو ​قانون انتخاب​ نسبي خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، لنعبر من مجتمع ​المحاصصة​ إلى مجتمع المواطنة".

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