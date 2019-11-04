أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بان "​الحراك المدني​ نفذ اعتصاماً في ساحة المطران بعلبك رفعت خلاله اعلام لبنانية ولافتات منددة بمحاسبة الفاسدين واسترجاع ​المال​ العام ورحيل ​السلطة​ السياسية الحاكمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الحراك المدني اعتصم في ساحة المطران في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.