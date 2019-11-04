ريفي: الإساءة اللاأخلاقية التي تعرّض لها سمير وستريدا جعجع لم تكن عفوية

أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الإساءة اللاأخلاقية التي تعرّض لها رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ وزوجته السيدة ستريدا طوق لم تكن عفوية. الأخطر أن يحمل يافطة الإساءة عسكري في لواء ​الحرس الجمهوري​ التابع ل​رئاسة الجمهورية​، فمن كلّفه ومن يغطيه ولماذا لم يحاسب؟ كل التحية والإحترام سيدة جعجع".

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