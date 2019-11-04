أكد النائب ​جميل السيد​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "‏بطاقات تشريج الخليوي بالليرة، عطفا على تصريحنا منذ يومين، هذا بيان الآن عن ​وزارة الإتصالات​ بتحديد أسعار بطاقات الخليوي ب​الليرة اللبنانية​ وعلى أساس السعر الرسمي للدولار في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيراً الى أن "الوزير قال أنها تحتاج الى مجلس وزراء، تبين أنها لا تحتاج الى مجلس وزراء، لكن المهم أنه عاد ولبى مطلب الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: تسعير ‏بطاقات تشريج الخليوي بالليرة تبين أنها لا تحتاج الى مجلس وزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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