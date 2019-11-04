النشرة: تقاطع "ايليا" في صيدا يشهد المزيد من توافد المحتجين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان تقاطع "ايليا" يشهد المزيد من توافد المحتجين، حيث يعملون على التجمع في الاعتصام المفتوح وسط الاغاني الوطنية ورفع ​العلم اللبناني​.

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