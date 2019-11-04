الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران

أعلنت "​وزارة الخزانة الأميركية​ عن "فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين ب​إيران​"، مشيرة الى أن "العقوبات الأميركية تشمل مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي".

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