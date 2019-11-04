اعتبر الوزير السابق مروان خيرالدين في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعد ما اثبتت الليرة قوتها ومناعتها وثباتها، وبعد قرار ​وزارة الاتصالات​ بيع بطاقات تشريج الخليوي بالليرة، يجب دفع كل شيء بالليرة، بتحبّ بلدك؟ استعمل ليرتو".

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كانت هذه تفاصيل خبر خيرالدين: يجب دفع كل شيء بالليرة بعد ما اثبتت الليرة قوتها ومناعتها وثباتها وبعد قرار وزارة الاتصالات عن بطاقات التشريج بالليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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