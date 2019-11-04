الوزراء في الاردن يقدّمون استقالتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

طلب رئيس الوزراء ​الاردن​ي عمر الرزّاز اليوم من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة. وأكّد الرزّاز في بيان، أنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

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