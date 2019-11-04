مكتب الشيوعي نفى ما يروج عن تسجيل صوتي لامينه العام عن قطع الطرق

نفى المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي، في بيان "ما تداوله بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ تسجيلا صوتيا منسوبا للأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني ​حنا غريب​ حول موضوع ​قطع الطرق​ والانتفاضة وتشويه صورتها"، مؤكدا "ان هذا التسجيل الصوتي هو مفبرك من أساسه، في الشكل والمضمون والموقف والطريقة"، معلنا "أن مواقف الحزب، بهيئاته وقياداته، تصدر وبوضوح عبر بيانات موقعة منه، عبر وسائل الإعلام أو الإعلام الحزبي، لذلك اقتضى التنويه والتحذير من هكذا فبركات".



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