اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ انه "بعد اقدام عدد من الاشخاص على تحويل ​مياه الصرف الصحي​ الناجم عن مجمع البيبسي للنازحين السوريين في منطقة البيسارية الى قناة ري ​القاسمية​، ومخابرة النائب العام الاستئنافي في ​الجنوب​ واتخاذ المصلحة صفة الادعاء الشخصي، اتخذ النائب العام الاستئنافي في الجنوب اشارة بإحتجاز كل من عدنان السلوم المعروف بعدنان البلها (سوري الجنسية) وحسن الحاج (لبناني الجنسية) وركان السلوم (سوري الجنسية) واحمد السلوم (سوري الجنسية) في نظارة فصيلة ​عدلون​ لاستكمال التحقيقات مع سائر المدعى عليهم من ضمنهم مالك العقار والجمعية التي تدير المجمع وإلزامهم بازالة التعدي".

ونبهت المصلحة في بيان اليوم، الى ان "الظروف التي تمر بها البلاد لا تبرر لأي كان التعدي على الموارد البيئية وعلى صحة اللبنانيين"، واكدت انها "ستشدد الاجراءات الرامية الى حماية نهر الليطاني ومشاريع الري واستملاكها، ايا كانت التحديات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: توقيف 4 اشخاص بتهمة تحويل مياه الصرف للنازحين السوريين الى قناة ري القاسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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