سامي الجميل: البلد بحاجة لحكومة حيادية ووزراء اخصائيين يديرون البلد

أكد رئيس حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ أن "لا احد من ​الشعب اللبناني​ من هواة قطاع الطرق الا ان هذه فرصة حياتنا لنقل البلد لواقع افضل ونحن متمسكون بهذه الفرصة، والمشكلة ليست صرخة الناس بل انتم لانكم لا تريدون السماع".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، أشار الجميل الى أن "الناس تريد انتخابات مبكرة وانتم تدعونهم لتشكيل لجان ثورية، انتم من تدعون الناس للذهاب الى الشارع، كيف تستطيع الناس الوثوق بكم لادارة البلد وانتم تكليف لا تستطيعون القيام به، وانتم تعملون على ​تشكيل الحكومة​ قبل التكليف".

وأوضح "أننا نحن كمعارضة نقول ان لبنان بحاجة لحكومة حيادية وكفوءة، خذوا فرصة 6 اشهر وارتاحو وبعد 6 اشهر فلنذهب الى ​الانتخابات​، ويجب اعطاء فرصة لحكومة اخصائيين تدير البلد للوصول الى انتخابات مبكرة، والتمسك ب​السلطة​ يدمر البلد".

ولفت الجميل الى أن "البلد بحاجة لحكومة حيادية ووزراء يستطيعون ادارة البلد وينظموا انتخابات مبكرة"، مشدداً على أنه "حان الوقت لتقصير الولاية للمجلس النيابي بعد تمديد ولايته 3 مرات ونحن قدمنا القانون الى ​المجلس النيابي​ والمطلوب اقراره".

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