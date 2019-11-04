حداد لثلاثة أيام في مالي بعد هجوم دموي ضد الجيش









اسماء السيد - باماكو: أعلن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا الحداد الوطني اعتبارا من الاثنين لثلاثة أيام بعد هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه ضد ثكنة شمال البلاد، هو الأكثر دموية منذ سنوات ضد الجيش المالي.

وقالت السلطات إن 49 جنديا قتلوا الجمعة في الهجوم على ثكنة انديليمان قرب النيجر شمال شرق البلاد. وقبل شهر قتل 40 جنديا في هجوم جهادي مزدوج قرب حدود بوركينا فاسو.

وجاء في بيان تلي على الإذاعة الوطنية "أعلن رئيس الجمهورية الحدود الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الإثنين".

ولم يدل الرئيس المالي بعد بأي تصريح منذ أحداث اندليمان.

Advertisements

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم السبت في بيان وكذلك زرع قنبلة يدوية الصنع في المنطقة نفسها أسفر عن مقتل جندي فرنسي من عملية برخان.

والضربات التي يتلقاها الجيش المالي تعزز التساؤلات حول قدرته على التصدي لعمليات الجهاديين وأعمال العنف الأخرى التي تشهدها البلاد منذ 2012 والتي أوقعت آلاف القتلى من مدنيين ومقاتلين.

وانتشرت أعمال العنف هذه من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر إلى جانب النزاعات الداخلية التي أوقعت مئات القتلى.

والإثنين دعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التي تقوم بزيارة رسمية لمنطقة الساحل، في نجامينا إلى "الصبر" للتصدي للمجموعات الجهادية.