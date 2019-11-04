شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تعرض إنفوجراف حول تدهور الاقتصاد التركى فى عهد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، إنفوجراف حول تدهور الاقتصاد فى تركيا، بعهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من بينها ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فى تركيا من 2 مليون و464 ألف فى عام 2002 إلى 4 مليون و596 ألف فى عام 2019.

وقال الإنفوجراف، إن معدل البطالة فى تركيا فى عام 2002 كان 10,3% بينما وصل فى عام 2019 إلى 13,9%، والديون الخارجية لتركيا كانت فى عام 2002 تقدر بحوالى 129,6 مليار دولار ووصلت فى عام 2019 إلى 446,8 مليار دولار.

وأشار الإنفوجراف، إلى أن معدل الناتج المحلى الإجمالى للديون الخارجية لعام 2002 فى تركيا 54,8 % وفى عام 2019 الجارى وصل إلى 61,9 %، ، ومجموع دين الحكومة المركزية لعام 2003 كان 283,2 مليار ليرة تركية، ووصل إلى تريليون ليرة تركية و239 مليار خلال شهر أكتوبر من العام الجارى، كما أن معدل النمو فى عام 2002 كان 6,2 % وفى عام 2019 وصل إلى 5, %بسبب سياسات خاطئة للرئيس التركى.