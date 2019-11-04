شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب: هيئة المتحف الكبير مجمع حضارى عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والتى تعتبر هيئة المتحف بمثابة مجمع حضارى عالمى متكامل يهدف إلى التعرف بالحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والانشطة الثقافية اللازمة.

وتنص المادة الثانية – وفقا لما انتهى إليها مجلس النواب، على أن هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل يهدف إلى التعرف بالحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والانشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وتضم هيئة المتحف – حسب المادة - مباني للعرض المتحفى، ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

وأجازت المادة الثانية، بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

وجاء ذلك النص، بعد حذف عبارة " توفير خدمات ترفيهية متميزة للزائرين"، لاسيما بعدما وصفها النائب إيهاب الطماوى، بإنها صياغة ركيكة ولا تليق، الأمر الذي وافق عليه رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بتأكيدة " مش بعمل إعلان في التليفزيون لنقول ترفيهية متميزة، وكلمة الثقافية متسعه لتشمل كل شيء".

وأثناء مناقشة المادة، حذر الدكتور على عبد العال، أحد النواب الذى حاول أخذ الكلمة فى المادة دون التسجيل مسبقاً، بقوله: "أنت عارف اللائحة كويس جدا، لوعى الدراع مش باجى بيه أبدا".