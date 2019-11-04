اقتراح داخل البرلمان بدمج مشروع هيئتى المتحف المصرى والقومى للحضارة بقانون واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، اقتراح بدمج مشروعى قانونى إنشاء هيئة المتحف المصرى الكبير، وإنشاء هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، فى مشروع واحد. وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال الجلسة، أثناء مناقشة المشروعين: "ممكن نعمل قانون واحد بإنشاء هيئتى المتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة". وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أعتقد إن مجلس الدولة ممكن يقول نخليها فى قانون واحد، وبعد ما مجلس الدولة يراجع المشروعين ويرجعولنا نبحث الأمر".

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