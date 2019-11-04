شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على 5 قوانين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على بعد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الواحدة ظهرا، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزير الاتصالات.
وكان المجلس قد وافق نهائيا اليوم على ثلاث مشروعات بقوانين، وهى تعديل قانون العقوبات، تعديل قانون الشهر والتوثيق، ومشروع قانون إنشاء مدينة زويل.
كما وافق فى المجموع على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبيري، وقانون المتحف القومى للحضارة المصرية.
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