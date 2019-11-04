شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الزراعى: نهدف لتحقيق طفرة فى تمويل المحاصيل وتقديم كل الدعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى استراتيجية البنك وخطوات إعادة الهيكلة، والدعم الكبير الذى قدم من البنك المركزى المصرى لإنقاذ هذا البنك وتمكينه من تحقيق هدفه الرئيسى طبقا للقانون ونظامه الأساسي وهو دعم التنمية الزراعية والريفية والشمول المالىً، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم.

ووجه رئيس البنك الزراعىً المصرى الشكر للبرلمان على دعمه للبنك وتبنى تعديل القانون، وتبنى خطوات الإصلاح التى تتم فيه، مشيرا إلى أن البرامج التمويلية منخفضة التكاليف التى حصل عليها البنك من مصادر متعددة والتى ساهمت فى رفع قدرات البنك فى تقديم برامج تمويلية الهدف منها تمويل المحاصيل الزراعية والحيوانية والميكنة الزراعية وتطوير نظم وطرق الرى بأسعار فائدة منخفضة مدعومة من الدولة، وأيضا فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى بسعر عائد 5%.

ولفت القصير، إلى أن مشكلة الديون المتعثرة تلقى كل العناية من البنك، شريطة أن يكون العميل تعثر لأسباب خارجة عن إرادته، ولديه رغبة فى السداد وقد بلغ عدد الحالات التى تم معالجتها 45 ألف حاله تبلغ إجمالى مديونياتهم حوالى 3 مليارات جنيه.

كما عرض رئيس البنك، جهود البنك المدعومة من البنك المركزى فى تطوير النظام البنكى ومنظومة التكنولوجيا وتطوير أدوات الدفع الإلكترونية تدعيما لدوره فى التحول الرقمى والشمول المالى، مشيدا بالدور التى قامت به إدارة البنك فى سبيل تدريب العاملين وتحسين أوضاعهم وخطط البنك نحو تدعيم القوى البشرية بتعيينات جديدة بمؤهلات تستطيع التوافق مع خطة وعمل البنك وايضا بخبرات جديدة تدعم خطة التحول وإعادة الهيكلة.