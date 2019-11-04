شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يقر 6 اختصاصات لهيئة المتحف المصرى الكبير بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، بحضور وزير الآثار، والخاصة باختصاصات هيئة المتحف. وفيما يلى نص المادة : تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض الذى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص اتخاذ ما يأتى: 1- عرض المجموعات الأثرية، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفى للزائرين والدارسين المصريين والأجانب. 2- التوثيق الرقمى وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار. 3- تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار. 4- عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية. 5- توفير الخدمات اللازمة للزائرين لتقديم تجربة فريدة لهم. 6- إعادة وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.



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