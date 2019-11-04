شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان توافق على قانون نقابة الفلاحين..ورئيس اللجنة: اليوم عيد للفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع قانون بانشاء نقابة الفلاحين المقدم من الحكومة ومشروعات قوانين مقدمة من النواب، جواهر سعد فضل الشربينى ومحمد حلمى فى نفس الموضوع.

قال النائب الحصرى رئيس اللجنة، إن اليوم بمثابة يوم عيد للفلاح المصرى، ويوم انتصار لمسيرة الفلاح على مدار التاريخ.

وتابع: "موافقة اللجنة على مشروع القانون، تأتى لشعورنا بجهد الفلاح، وما يحققه على أرض مصر، ومهما سنعمل له مش هنوفيه حقه، فهو يعلمنا الوطنية، ولم يتوقف يوما عن العمل والإنتاح رغم الظروف التى مرت بها البلاد".

وأضاف، أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة وأنه يتاجر مع الله عز وجل، حيث يضع بذوره ويتوكل على الله فى الإنتاج، مختتما كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية بالبلاد، الداعمة للفلاح.

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ومن جانبه، قال النائب محمود هيبة، عضو اللجنة، إن مشروع القانون، مهم، ويحسب للجنة الزراعة بالبرلمان والحكومة، بسبب ما يعانى منه الفلاحين من تعدد نقباء يمثلونهم فى مختلف المحاقظات، وتربح البعض من ورائهم بشكل غير مشروع، متابعا، "لو اتحد الفلاحين على قلب رجل واحد سيكونوا قوة مؤثرة"

وابدى، الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارعة الزراعة، موافقة الوزارة على مشروع القانون، ومن جانبه، أعلن النائب إيهاب غطاطى، رفضه لمشروع القانون، قائلا، لايحوز ضم الفلاح لنقابة مهنية، متسائلا، هل سيتم معاملته مثل الطبيب والمهندس وغيرهم من المهن النقابية، التى تتطلب أداء اليمين ومحاسبته حال مخالفته لقواعد النقابة، وطالب، بتفعيل دور الاتحاد العام لفلاحين مصر، ليضم كافة الفلاحين.