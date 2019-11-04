شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على اتفاق إنشاء الجامعة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، بشأن إعادة تاسيس الجامعة الفرنسية فى مصر والموقع بتاريخ 28/1/2019 والصادر بها قرا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019

ويهدف الاتفاق إلى إعادة تاسيس الجامعة الفرنسية فى مصر على أساس البحث لعلمى والتطبيق العلمى للعلوم ومنح الجامعة درجات مشتركة ودرجات وطنية مزدوجة وفرنسية فى إطار عملية بولوينا وفقا لنظام الساعات المعتمدة الأوروبى ECTS والإشراف على الدكتورة ومنحها بشكل مشترك من قبل الجامعة والمؤسسات الفرنسية الشريكة

ويهدف الاتفاق إلى إعادة تاسيس الجامعة الفرنسية باعتبارها جامعة أهلية لاتهدف الى الربح وتكون مهمتها تقديم تعليم متميز واعداد باحثين رفيعى المستوى وتطوير ونشر وتعزيز البحث العلمى.