شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بـ200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والمواقع فى مايو 2019.

ويهدف المشروع ، إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين من المشروع.

ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، تضم تقديم الدعم المالى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير القروض لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وتوفير تمويل للاستثمار فى الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين الذين يستهدفون الشركات الناشئة، وتطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.