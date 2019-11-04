تعرف على سبب اعتذار "المستكاوي" لأحد حضور منتدى إعلام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالله عويس:

دارت مناقشة بين حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، وأحد المشاركين في جلسة "الإعلام الرياضي: كيف يصل إلى ممارسة مهنية تحاصر التعصب" في اليوم الثانى من "منتدى إعلام مصر"، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومين " 3 و 4 نوفمبر الجارى"، تحت عنوان " الصحافة الجيدة..المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال.

وتوجه الشاب بعتاب إلى المستكاوي، بعدما علق الأخير بشكل سيئ تجاه ما كتبه عن رأيه حول لاعب منتخب مصر محمد النني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما كان ضيفا على الهواء في إحدى البرامج الرياضية.

وخلال المناقشة قدم المستكاوي اعتذارًا علنيًا خلال الجلسة مؤكدا أنه يكن تقديرا لآراء كل الأشخاص ما دام في الإطار الصحيح.

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ويعد منتدى إعلام مصر، فعالية مهنية سنوية للصحفيين المصريين، تتيح لهم الاطلاع على تطورات صناعة الإعلام في العالم، والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه في وسائل الإعلام. ويتيح المنتدى عرض تجارب ناجحة لمؤسسات إنتاج المحتوى المصرية والعربية والدولية التي تعاملت مع التطورات الرقمية.

وتدور نسخة هذا العام، حول كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة، من خلال مناقشة عدد من الموضوعات كالمهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

كما يناقش المنتدى الصحافة الجيدة التي تلتزم بالمعلومات وبالوقائع المجردة، وتتحرى الدقة وصولا للحقيقة. وتنطلق الفعاليات من جلسات وورش عمل وعروض بصيغ مهنية محترفة استفادت من التكنولوجيا وطوعتها لصالحها وحققت معادلة الحفاظ على المهنية وكسب الجمهور.

كان النادي الإعلامي أطلق النسخة الأولى أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من ٦٠٠ صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، منها موقع الخليج 365 الإخباري الإلكتروني، وعدد من القنوات التليفزيونية.