دورية أمنية تضبط سودانيا يتاجر في الحشيش بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بأهمية دور الدوريات الأمنية في تحقيق الأمن وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين، ومكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر.

البداية أثناء مرور القول الأمني رئاسة النقيب عمرو حسونة والقوة المرافقة لتفقد الحالة بدائرة قسم الدقي، تمكن من ضبط "حسن . م.ع" 27 سنة، سوداني الجنسية، حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته 13 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 20 جراما، سيجارة مشتعلة بها خليط من التبغ وجوهر الحشيش، وقطعة سلاح أبيض (كتر)، وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره 4100 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها لعملائه، والمبلغ من حصيلة بيعها، والسيجارة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.