"ترامادول دليفري".. سقوط تاجر مخدرات بحوزته 7 آلاف قرص بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث الجيزة ضرباتهم الأمنية الناجحة من خلال الإيقاع بتجار المواد المخدرة وفق الخطة الموضوعة بقيادة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.

وردت معلومات للقمدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، أكدتها التحريات أن "ج.ج.م" 31 سنة، عاطل، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة مستخدما سيارة ملاكي وسيلة لتجارته غير المشروعة.

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عقب تقنين الاجراءات تمكن الرائد هشام فتحي والنقيب عمرو مبارك معاونا مباحث الجيزة، من ضبطه بالمنطقة سكنه حال استقلاله سيارة ملاكي مستأجرة وبحوزته 7 آلاف و100 قرص لعقار الترامادول المخدر، هاتفا محمول ومبلغ 82 ألف جنيه.

أمام العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، اعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها على عملائه، والمبلغ من حصيلة بيعها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.