اختطاف 4 أفراد من طاقم ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل توجو

ذكر سلاح البحرية في توجو أن قراصنة هاجموا ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل البلاد ،اليوم الاثنين، واختطفوا أربعة من أفراد طاقمها.

وأوضح سلاح البحرية - في بيان

أوردته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أن المختطفين هم (فلبينيان اثنان - يوناني - جوروجي) فضلًا عن إصابة حارس أمني بطلقات نارية؛ إثر الهجوم على الناقلة النفطية.



يُذكر أن سفينة شحن نرويجية قد تعرضت السبت الماضي لهجوم مماثل في المياه الإقليمية لدولة بنين المجاورة؛ مما أدى إلى اختطاف 9 أفراد من طاقم السفينة.