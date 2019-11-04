قال وزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي :"إن إسرائيل تعهدت الْيَوْمَ الاثنين بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع الجاري". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي قوله : "إن الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق سراحهما مهما كلّف الأمر".. مؤكدا أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبد الرحمن إلى المملكة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد احتجزت الفلسطينية هبة اللبدي (تحمل الجنسية الأردنية) والأردني عبدالرحمن مرعي منذ شهور بعدما حكمت عليهما محكمة إسرائيلية بالاعتقال الإداري دون محاكمة. قوله : "إن الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق سراحهما مهما كلّف الأمر".. مؤكدا أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبد الرحمن إلى المملكة.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد احتجزت الفلسطينية هبة اللبدي (تحمل الجنسية الأردنية) والأردني عبدالرحمن مرعي منذ شهور بعدما حكمت عليهما محكمة إسرائيلية بالاعتقال الإداري دون محاكمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن : إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين الأردنيين قبل نهاية الأسبوع الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.