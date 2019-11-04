وزير المالية الكويتي يعتزم تقديم استقالته لتعيينه أمينًا لمجلس التعاون الخليجي

قالت وسائل إعلام كويتية مساء اليوم الاثنين، إن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، سيتقدم باستقالته غدا الثلاثاء، لقيام الكويت بترشيحه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، في حالة تقدمه باستقالته غدا،

لن يخضع للاستجواب المقدم بحقه من قبل أحد نواب مجلس الأمة الكويتي، والذي كام مقررا خلال أسبوعين من بدء دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، والذي افتتحه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الثلاثاء الماضي.



يشار إلى أن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، حاصل على شهادته العلمية من جامعه هال البريطانية، و تولى عدة مناصب حكومية خلال مسيرته العملية، ابتداء من وزارة التربية، مرورا بوزارة النفط وانتهاء بوزارة المالية التي يشغلها حاليا منذ عام 2017.