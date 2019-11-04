العثور على 41 مهاجرًا داخل شاحنة شمالي اليونان

عثرت الشرطة اليونانية على 41 مهاجرًا داخل حاوية شاحنة على طريق سريع بالقرب من مدينة "كسانثي" الواقعة شمالي البلاد. وقال أفراد الشرطة -حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الاثنين- إن المهاجرين معظمهم أفغان وغير مصابين بأي جروح، وأن الحاوية التي كانوا بداخلها مبرّد لم يتم تشغيله.

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن الشرطة كانت قد أوقفت الشاحنة لإجراء تفتيش معتاد، وألقت القبض على السائق ونقلته مع المهاجرين إلى مركز شرطة قريب من المنطقة لتحديد هوياتهم. "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الاثنين- إن المهاجرين معظمهم أفغان وغير مصابين بأي جروح، وأن الحاوية التي كانوا بداخلها مبرّد لم يتم تشغيله.وأوضحت الشبكة الأوروبية أن الشرطة كانت قد أوقفت الشاحنة لإجراء تفتيش معتاد، وألقت القبض على السائق ونقلته مع المهاجرين إلى مركز شرطة قريب من المنطقة لتحديد هوياتهم.

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