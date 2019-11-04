مقتل أربعة من طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية شمال شرق البلاد

قتل أربعة من مسلحي "طالبان " وخمسة من قوات الأمن الأفغانية ، اليوم الإثنين، في هجوم استهدف منطقة "نوصاي " بولاية "بدخشان " شمال شرقي البلاد.
ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية عن المتحدث باسم مديرية أمن الولاية، ثناء الله روحاني، قوله ، إن عناصر "طالبان" هاجموا مركز قضاء "نوصاي"، واشتبكوا مع قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل خمسة من تلك القوات ، فيما قتل أربعة عناصر من مسلحي "طالبان" خلال الاشتباك .
ومن جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم .
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