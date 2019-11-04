أقرت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين بمسؤوليتها عن مقتل عشرات الأشخاص المدنيين خلال غارة شنتها عام 2015 على محافظة كركوك العراقية؛ استهدفت مصنع سلاح تابعا لتنظيم (داعش) الإرهابي.
وأعربت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيلفيلد - وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - عن أسفها إزاء ذلك، مشددة على صعوبة تجنب الخسائرفي حالات الحرب.
يُذكر أنه تم تدمير حي بالكامل جراء الغارة الهولندية على مصنع للأسلحة تابع لتنظيم "داعش" في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، ولقي نحو 70 مدنيا حتفهم في هذه العملية، بينهم أطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تقر بمسؤوليتها عن مقتل العشرات غارة شنتها على كركوك العراقية عام 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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