هولندا تقر بمسؤوليتها عن مقتل العشرات غارة شنتها على كركوك العراقية عام 2015

أقرت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين بمسؤوليتها عن مقتل عشرات الأشخاص المدنيين خلال غارة شنتها عام 2015 على محافظة كركوك العراقية؛ استهدفت مصنع سلاح تابعا لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وأعربت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيلفيلد - وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - عن أسفها إزاء ذلك، مشددة على صعوبة تجنب الخسائر

في حالات الحرب​.يُذكر أنه تم تدمير حي بالكامل جراء الغارة الهولندية على مصنع للأسلحة تابع لتنظيم "داعش" في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، ولقي نحو 70 مدنيا حتفهم في هذه العملية، بينهم أطفال.