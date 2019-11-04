عمّان تعلن عودة أردنيين مسجونين في إسرائيل قبل نهاية الأسبوع

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن اثنين من مواطني المملكة تحتجزهما إسرائيل سيعودان إلى البلاد "قبل نهاية الأسبوع".

وقال الصفدي، على تويتر، "يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع".

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وكان الأردن استدعى سفيره في تل أبيب يوم الثلاثاء، بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح المواطنين اللذين قال إن إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما.