العثور على عشرات المهاجرين داخل شاحنة في اليونان

ذكرت تقارير إخبارية أن الشرطة في شمال اليونان اعترضت، اليوم الاثنين، شاحنة تهرب عدداً كبيراً من المهاجرين.
ونقل موقع "زانثي نيوز" الإخباري عن شهود ومقطع فيديو يبدو أنه للشاحنة، أن العشرات من الشباب تكدسوا داخل الشاحنة وأن بعضهم ظهرت عليه علامات الاختناق.
كانت الشرطة قد فتحت باب المقطورة خلال تفتيش روتيني. ولم تؤكد بعد عدد المهاجرين أو من أين جاؤوا أو ما إذا كان جرى القبض على أي مهربين.
ويبدو أنه كان يتم نقل المهاجرين من حدود اليونان مع تركيا باتجاه مقدونيا الشمالية، وهو المسار المعتاد لهؤلاء الذين يصلون براً في الطريق إلى الدول الأغنى في أوروبا.
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وكثيراً ما توقف شرطة اليونان العربات، وأغلبها السيارات صندوقية الشكل والشاحنات في الطريق السريع أليسكندروبولي-كافالا-سالونيك.
ويجازف هؤلاء المهاجرون المكدسون في مثل هذه الشاحنات بالمعاناة من مواجهة ميتة شنيعة جراء الاختناق، مثلما كان الحال مع 39 فيتنامياً في بريطانيا الشهر الماضي و71 شخصاً في النمسا في عام 2015.
وتوفى المزيد من المهاجرين في بحر أيجة والبحر المتوسط، حيث يبحرون في سفن غير ملائمة من تركيا ودول أخرى في شمال أفريقيا إلى جزر اليونان وإيطاليا بين دول أخرى أوروبية.
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