"الخارجية الصينية": على بكين وواشنطن الالتقاء في منتصف الطريق

قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، في بيان قدمته وزارة الخارجية الصينية، إن التطور الصحي للعلاقات الصينية الأميركية، يتطلب أن يلتقي الجانبان في منتصف الطريق، مضيفاً أن هذا هو ما يتوقعه المجتمع الدولي.

وقد صدر البيان الذي نقلته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاثنين، بعد اجتماع بين لي، ووزير التجارة الأميركي ويلبر روس، ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، في قمة الآسيان بتايلاند.

وقال البيان إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز العلاقات القائمة على التنسيق والتعاون والاستقرار، بحسب الإجماع الذي توصل إليه رئيسا الدولتين.

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وأضاف أنه يجب على الجانبين احترام المصالح الأساسية لبعضهما البعض، واهتماماتهما الرئيسية، وإدارة الاختلافات على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وتوسيع التعاون على هذا الأساس.

ونقل البيان عن أوبراين قوله إن التقدم الإيجابي للمشاورات الاقتصادية والتجارية يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين ودول العالم الأخرى.