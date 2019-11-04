عاجل.. الحكومة الأردنية تقدم استقالتها

استقال جميع وزراء الحكومة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، وذلك بطلب من رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.

وصرحت الحكومة الأردنية، في بيان، بأن الدكتور عمر الرزاز، طلب من الوزراء "تقديم استقالاتهم؛ تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة".

وأكد رئيس الوزراء الأردني، حسب البيان، أن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة"، شاكرا جميع الوزراء على "جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية".

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وذكرت مصادر أردنية مطلعة، أن الرزاز يقترب من استحقاق تعديل وزاري جديد سيكون الخامس في حكومته منذ توليه منصب رئيس الوزراء يوم 14 يونيو من العام 2018.

وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري يتوقع أن يشمل 6 حقائب في الحكومة، مستبعدة أن يطال هذا الإجراء الوزارات السيادية.