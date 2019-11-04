كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يصوغ قانون انتخابي جديد قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الجهود تبذل لصياغة قانون انتخابي جديد سيتم تقديمه إلى البرلمان هذا الأسبوع في محاولة لتلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة.

وخلال اجتماع مع قادة النقابات وممثليهم، أوضح الرئيس العراقي: أن مسودة القانون ستضمن التمثيل العادل واحترام وجهات نظر الناخبين.

وتابع صالح: أن اللجنة الانتخابية سيتم تعديلها لتشمل محترفين بعيدًا عن ولاءات الحزب، والطبيعة السلمية للمظاهرات، التي تم تكريسها في قيم الوطنية الحقيقية وتصميم العراقيين على تقييم مسار العملية السياسية، هو ما يساعد على العمل الجاد الذي يمكن أن يوفر أرضية مناسبة للقضاء، ويجب القضاء على الفساد والشروع في بناء الدولة".

وناقش صالح، مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي التدابير، التي يمكن أن تساعد في تلبية مطالب المتظاهرين.

وقال بيان لمكتب المالكي يوم الاحد، "أكد الرجلان على ضرورة الحفاظ على الاحتجاجات سلمية والحفاظ على الأمن القومي."

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وجاء اجتماعهم في الوقت الذي فشل فيه البرلمان في الاجتماع يوم الأحد لليوم الرابع على التوالي بعد أن فشل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي طلب بث الجلسة على الهواء مباشرة.

وحذر عدنان ظرفي، نائب تحالف نصر، الزعماء السياسيين من فقدان "الفرصة الأخيرة"، وقال: إن على السلطات ألا ترتكب أخطائهم السابقة، بل يجب أن تستمع لمطالب الشباب.

وأوضح النائب عن كتلة الحكمة فرات التميمي، أن البرلمان يجب أن يجتمع باستمرار، ونوه على أنه قبل 25 أكتوبر، دعا كتلة الحكمة إلى عقد جلسة، ولكن لم يتم الرد على طلبنا".

وقال، إن وضع الزعماء الدينيون خارطة طريق واضحة تضع البلاد في الاتجاه الصحيح نحو حل أزمتها.

وأفاد التميمي، بأنه ينبغي على الزعماء السياسيين الاستفادة من الاحتجاجات الجماهيرية لإدخال إصلاحات حقيقية، منها محاربة الفساد، وإصدار الأحكام ضد المسؤولين الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.

