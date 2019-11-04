كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفدي: إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنيْن الأردنييْن في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، إن هناك اثنين من مواطني المملكة الأردنية، تعتقلهما إسرائيل سيعودان للبلاد قبل نهاية الأسبوع.

وأوضح وزير الخارجية الأردني، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع".

هذا وكانت الأردن استدعى سفيره في تل أبيب، يوم الثلاثاء الماضي، بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح المواطنين، قائلا إن "إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما".

وقال الصفدي، يوم الأربعاء الماضي: "إننا نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين".

وأضاف الوزير الأردني: "تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة، التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

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وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن "إسرائيل تعهدت اليوم، بتسليم المواطنيْن الأردنييْن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع".