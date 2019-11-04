كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يغرد بكلمة غريبة.. ومتابعيه يتساؤلون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحيا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأثنين، سر واحدة من أشهر تغريداته، التي نشرها عبر حسابه الرمسي على "تويتر": "Covfefe".

وأعاد ترامب نشر تغريدة عن تقرير، يفيد بأن حصانًا يدعى "كوفيف" فاز بسباق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولاحظ أن الفائز تم تسمية اسمه في الواقع باسم "التغريدة الخطأ الشهيرة".

وعلق ترامب: "عظيم! لكن كيف عرفتوا أنه كان خطأ؟ قد يكون هناك شيء ذو معنى عميق! "

وبالطبع، لم يشرح ترامب أبدًا "المعنى العميق" لـ "الكلمة" التي أسقطها في ليلة 31 مايو 2017، عندما قام بتغريد جملة جزئية قالت فقط: "على الرغم من الصحافة السلبية covfefe".

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وقام ترامب بحذف هذا المنشور لكن بعد ساعات سعى إلى الترويج لكلمته: "من يمكنه معرفة المعنى الحقيقي لـ covfefe؟!.