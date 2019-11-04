كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يغرد بكلمة غريبة.. ومتابعيه يتساؤلون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعاد ترامب نشر تغريدة عن تقرير، يفيد بأن حصانًا يدعى "كوفيف" فاز بسباق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولاحظ أن الفائز تم تسمية اسمه في الواقع باسم "التغريدة الخطأ الشهيرة".
وعلق ترامب: "عظيم! لكن كيف عرفتوا أنه كان خطأ؟ قد يكون هناك شيء ذو معنى عميق! "
وبالطبع، لم يشرح ترامب أبدًا "المعنى العميق" لـ "الكلمة" التي أسقطها في ليلة 31 مايو 2017، عندما قام بتغريد جملة جزئية قالت فقط: "على الرغم من الصحافة السلبية covfefe".
وقام ترامب بحذف هذا المنشور لكن بعد ساعات سعى إلى الترويج لكلمته: "من يمكنه معرفة المعنى الحقيقي لـ covfefe؟!.
ومن جدير بالذكر أن ترامب حظي بفرصة لم يحظ بها غيره، وهي إنشاء "مكتبة" خاصة بتغريداته في مدينة نيويورك الأمريكية، في حدث هو الأول في نوعه.
والمكتبة من إعداد برنامج "The Daily Show" الكوميدي، للمقدم الكوميدي الجنوب أفريقي تريفور نواه، وتجمع أقسامًا مختلفة تعرض أبرز تغريدات ترامب منذ العام 2009، موزعة بحسب المواضيع التي تناقشها.
ويُطلق صوت إنذار في كل مرة يغرّد فيها ترامب، وتتواجد نصوب فنية تذكر بأبرز الكلمات التي يكررها ترامب في تغريداته، بالإضافة إلى جدول يبيّن الأشخاص الذين تعرضوا لأكبر قدر من الانتقادات من قبله، وقد لا يكون من المفاجئ أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هو الاسم الذي اعتلى تلك القائمة.
وتقع "المكتبة" على بعد مسافة قريبة من برج ترامب.