أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || 1200 عضو أجنبي من داعش محتجزين في سجون أنقرة

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 4/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقتل 5 محتجين في بغداد برصاص قوات الأمن

صرح وزير الداخلية التركي، اليوم الأثنين، أن إرهابيي داعش الأجانب الذين تحتجزهم تركيا سيتم إعادتهم إلى وطنهم حتى إذا تم إلغاء جنسيتهم، على الرغم من رفض الكثير بعض البلدان.

أطلقت قوات الأمن العراقية، النار على المتظاهرين في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، اليوم الإثنين.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || العثور على 40 مهاجرا داخل شاحنة مبردة في اليونان